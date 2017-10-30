Прибыль "Укртранснафты" с начала года превысила 2 миллиарда гривень

Национальный оператор нефтетранспортной системы госкомпания "Укртранснафта" по итогам 9 месяцев 2017 года получила 2,231 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 74,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также"Укртранснафта" и венгерская MOL согласовали технические условия транспортировки нефти

Соответствующие данные содержатся в отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции за отчетный период увеличился на 9,1% – до 2,763 миллиарда гривень, а валовая прибыль сократилась на 8,3% – до 1,317 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "Укртранснафта" в первом полугодии 2017 года получила 577,4 миллиона гривень чистой прибыли, что на 22,8% больше, чем за аналогичный период 2016 году.

Справка УНИАН. Компания "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 километров, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тысяч кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тысячи кВт.