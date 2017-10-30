Крюковский завод хочет увеличить выпуск грузовых вагонов на треть

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2017 году планирует увеличить выпуск грузовых вагонов на 33%, или на 527 вагонов по сравнению с 2016 годом - до 2103 единиц. Об этом говорится в отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

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Согласно сообщению, в 2017 году завод не достигнет производственного пика, который был в 2013 году.

"В 2013 году завод произвел 5316 грузовых вагонов, а в этом планирует 2103 штук", - заявил начальник управления экономики Николай Здойма.

Напомним, в 2016 году предприятие увеличило объемы производства в 3,8 раза, выпустив 1576 грузовых вагонов. Помимо этого, предприятие произвело ремонт 15 пассажирских вагонов и произвело 9 пассажирских вагонов.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-сентябре увеличил выпуск грузовых вагонов на 27,8%, или на 308 вагонов по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - до 1415 единиц.

Согласно сообщению, в январе-сентябре завод произвел 26 пассажирских вагонов, тогда как в 2016 году за отчетный период не было произведено ни одного пассажирского вагона. Также в этом году завод модернизировал 15 вагонов метро.