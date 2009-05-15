Запорожский завод ферросплавов сократил производство

ОАО "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ) с начала года сократил производство основных видов продукции на 60-80%.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно сообщению, в январе-апреле текущего ЗЗФ выпустил 19,3 тыс. тонн силикомарганца (на 80,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.), 9,2 тыс. тонн ферросилиция (меньше на 61,5%) и 10,8 тыс. тонн ферромарганца (меньше на 73,1%).

При этом, по данным руководства ЗЗФ, завод увеличил объемы производства металлического марганца на 19,2% – до 3,1 тыс. тонн.

В целом, по предварительным данным, объемы производства продукции на предприятии снизились по сравнению с январем-апрелем 2008 года на 74,7% – до 42,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожский завод ферросплавов" – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов и единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. ЗЗФ входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов.

Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция завода экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии и Африки.