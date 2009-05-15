ВВП России в первом квартале упал на 9,5%
17:50, 15 мая 2009Промышленность
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Данные Росстата
Падение внутреннего валового продукта (ВВП) Российской Федерации в первом квартале 2009 года составило 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, по сравнению с четвертым кварталом 2008 года – 23,2%.
Об этом свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), которые имеются в распоряжении УНИАН.
«Индекс физического объема внутреннего валового продукта в первом квартале 2009 года относительно соответствующего периода 2008 года, по предварительной оценке Росстата, произведенной на основе имеющейся информации, составил 90,5%, относительно четвертого квартала 2008 года – 76,8%», – говорится в сообщении Росстата.
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