ВВП России в первом квартале упал на 9,5%

Падение внутреннего валового продукта (ВВП) Российской Федерации в первом квартале 2009 года составило 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, по сравнению с четвертым кварталом 2008 года – 23,2%.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), которые имеются в распоряжении УНИАН.

«Индекс физического объема внутреннего валового продукта в первом квартале 2009 года относительно соответствующего периода 2008 года, по предварительной оценке Росстата, произведенной на основе имеющейся информации, составил 90,5%, относительно четвертого квартала 2008 года – 76,8%», – говорится в сообщении Росстата.