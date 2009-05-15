КГГА хочет перезахоронить отходы с завода «Радикал»

Власть Киева ведет переговоры с общественной организацией о перезахоронении вредных отходов с завода «Радикал» на территории Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, отвечая на вопрос, будет ли столичная власть способствовать очистке территории данного предприятия.

«Мы этим занимаемся. Я занимаюсь этим вопросом. Уже несколько совещаний провел. И это не только «Радикал», но и «Радон», «Запад». Есть общественная организация, которая дает технологию перезахоронения этих вредных отходов за счет хранилищ, которые строятся на Чернобыльской станции. Мы отрабатываем с ними такую схему», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, если организация поможет Киеву решить проблему очистки предприятий от вредных отходов, то столичная власть готова передать ей территорию названных предприятий для реализации социальных проектов. На вопрос, занимается ли городская власть очисткой территории «Радикала» от разлитой ртути, которая находится под открытым небом и вредно влияет на окружающую среду, А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что это государственное предприятие и этой ситуацией должно заниматься Министерство промышленности. «Министр там очень опытный, и много лет работал. Он сам химик, и понимает о чем идет речь. Я думаю, он решит вопрос. А что зависит от Киева – мы решим», - заявил А.ГОЛУБЧЕНКО.