Спад в украинской металлургии, по-видимому, завершается

Текущие тенденции указывают на завершение длительного спада в украинской металлургии, отмечают аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital в отчете «Украинская металлургия: буря позади».

В отчете, в частности, говорится, что в январе-апреле 2009 года производство стали в Украине сократилось на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Крупнейшие металлопроизводители – «АрселорМиттал Кривой Рог», ММК Ильича и «Азовсталь» сократили производство наиболее существенно – на 44%, 49% и 44% соответственно.

«Как мы и предполагали, в апреле украинские металлургические комбинаты снизили производство стали на 7% в суточном выражении, – отмечает аналитик компании Phoenix Capital Евгений ДУБОГРЫЗ, – но в ближайшие 3 месяца мы ожидаем увеличения дневной выплавки на 5-8% в месяц и сохранения рентабельности по EBITDA крупнейших украинских меткомбинатов на уровне 15-20%».

По словам Евгения ДУБОГРЫЗА, причиной сокращения производства в апреле послужило падение спроса в марте, когда меткомбинаты формировали портфели заказов. Металлотрейдеры, ожидая снижения спроса со стороны конечных потребителей (строительных компаний и машиностроителей), сократили свои заказы на апрель.

Однако на протяжении апреля ситуация на мировом рынке поменялась к лучшему. Рост объемов строительства на Ближнем Востоке привел к увеличению спроса и цен на длинномерный прокат украинского производства. Цены на украинскую арматуру и квадратную заготовку выросли. При этом цены на плоский прокат в апреле почти не поменялись, однако, вполне вероятно, вырастут в мае.

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