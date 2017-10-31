ОПЗ с начала года получил более 600 миллионов убытка

Одесский припортовый завод (ОПЗ), одно из крупнейших химических предприятий Украины, в январе-сентябре 2017 года увеличил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,8% – до 604,1 миллиона гривень с 560,5 миллиона гривень.

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Такие данные содержатся в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход завода от реализации продукции в январе-сентябре 2017 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,2 раза – до 966 миллионов гривень с 4,024 миллиарда гривень.

Валовая прибыль предприятия за отчетный период сократилась до 162,5 миллиона гривень с 180,4 миллиона гривень валовой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ОПЗ, после длительной остановки, работал в этом году в период с марта по 10 июля. Потом он снова простаивал и только в конце октября ОПЗ запустил один агрегат по производству аммиака.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.