Люди Тигипко вошли в набсовет выкупленного у россиян "Днепрометиза"

Акционер предприятия по производству металлических изделий «Днепрометиз» сменил состав наблюдательного совета компании, а именно: набсовет покинули представители российской «Северстали», вместо них вошли два представителя группы «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко.

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Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«26 октября 2017 года обществом от акционера – компании Dealzone Holding Ltd было получено сообщение об отзыве и замене члена наблюдательного совета представителя данного акционера Сергея Виноградова на другого представителя данного акционера Викторию Зинкевич, а также отзыве и замене члена наблюдательного совета представителя данного акционера Сергея Коврякова на другого представителя указанного акционера Олега Желтова», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Зинкевич в течение последних 5 лет работала заместителем директора по юридическим вопросам группы "ТАС". Желтов в течение последних 5 лет работал главным казначеем группы "ТАС".

Согласно сообщению, с 26 октября также досрочно прекращены полномочия членов набсовета: Андрея Рыжова и Виталия Палабугина. Новые члены набсовета вместо них не избирались.

Как сообщалось, 27 октября «Северсталь» объявила о том, что ее дочерняя компания Cambay Services Ltd завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% украинского предприятия «Днепрометиз».

При этом условия сделки компании не сообщали.

«Северсталь» приобрела 60% акций «Днепрометиза» в 2006 году. Впоследствии доля «Северстали» в украинском предприятии была увеличена до 98,6%.

«Днепрометиз» - ведущий производитель Украины по выпуску стальной проволоки, гвоздей, крепежа и сеток. Мощность предприятия - 120 тыс. тонн метизделий в год.