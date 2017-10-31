Николаевский судостроительный завод остановил работу

Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод" (бывший «Судостроительный завод им. 61 коммунара»), входящее в концерн "Укроборонпром", остановил работу из-за отсутствия решения Кабинета министров относительно ракетного крейсера проекта 1164 (серия советских ракетных крейсеров – УНИАН).

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Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«На сегодня арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн. Эти долги накопились из-за прекращения в феврале 2015 года возмещения затрат предприятия на содержание крейсера», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Николаевский судостроительный завод уже третий год самостоятельно выполняет работы по содержанию крейсера 1164.

«Прекращение содержание крейсера приведет к разрушению его энергетических узлов, элементов оборудования, экологического загрязнения акватории рек Буг и Ингул. Также, в результате разрушения и проведения консервации специальных изделий и его составляющих, стоимость крейсера в размере капитальных инвестиций упадет до стоимости металлолома», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Укроборонпром", для недопущения потери стоимости этого судна и во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 ноября 2015 года, подготовил и направил на рассмотрение Кабинета министров Украины проект по урегулированию вопросов, связанных с демилитаризацией и последующим использованием этого ракетного крейсера.

«Проектом распоряжения предусматривается возмещение предприятию затрат за содержание крейсера, что позволило бы погасить задолженность по заработной плате. Отсутствие государственной поддержки стратегического судостроительного предприятия страны делает невозможным не только его вывод из кризисного положения, но и угрожает его функционированию в целом», - сообщили в пресс-службе.

В сообщении также отмечается, что 30 октября руководство "Укроборонпрома" обратилось к секретарю Совета национальной обороны и безопасности Украины Александру Турчинову с просьбой содействовать в решении судьбы стратегического предприятия.

Справка УНИАН. Николаевский судостроительный завод (Судостроительный завод им. 61 коммунара) - судостроительное предприятие, расположенное в Николаеве. Ведет свою историю с 1787 года.

С 2011 года входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Предприятия специализировалось на производстве судов различного типа, а также военных кораблей. Сейчас завод в основном выполняет контракты по ремонту судов и десантных катеров для ВМФ Украины.

Ракетные крейсеры проекта 1164 - серия советских ракетных крейсеров. В 1970-1980-х годах на Николаевском судостроительном заводе имени 61-го Коммунара были построены четыре корабля этого проекта.

Ракетные крейсеры проекта 1164 предназначены для предоставления боевой устойчивости оперативным соединением военно-морского флота в отдаленных районах Мирового океана.