Американской Avellana Gold вернули лицензию на добычу золота в Закарпатской области

Генеральная прокуратура Украины вернула международной добывающей компания Avellana Gold ранее изъятые спецразрешение на разработку Мужиевского месторождения полиметаллических руд в Закарпатской области, а также конфиденциальную геологическую информацию о месторождении, сообщила пресс-служба компании.

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«Генеральная прокуратура вернула Avellana Gold специальное разрешение на добычу полиметаллов в Мужиевском месторождении, которым владеет американский инвестор, а также конфиденциальную геологическую информацию о месторождении», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в конце октября сотрудники правоохранительных органов провели обыск в офисе «Карпатской рудной компании», которая принадлежит Avellana Gold.

Позднее сотрудникам сообщили, что проводимый Генеральной прокуратурой обыск в «Карпатской рудной компании» проходил в рамках расследования уголовного дела относительно предыдущих владельцев компании.

Как сообщал УНИАН, Avellana Gold разработала проект по добыче полиметаллических руд в Закарпатской области, в который планирует инвестировать около 100 млн долл.

В 2016 году Avellana Gold приобрела предприятия «Карпатская рудная компания» и «Западная геологоразведочная компания», которые имели специальные разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и добычу полиметаллических руд на Мужиевском месторождении.

В конце марта 2017 года Госгеонедр сообщила о том, что Avellana Gold устраняет негативные последствия от деятельности предыдущих недропользователей и планирует в 2017 году провести рекультивацию территории этого месторождения.