"Северодонецкое объединение "Азот" Фирташа возобновило работу после более полугодового простоя

Химический завод «Северодонецкое объединение «Азот» (г. Северодонецк Луганской области), которое входит в структуру холдинга Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, после более чем полугодового простоя возобновил производство минерального удобрения – аммиачной селитры. Об этом сообщает на своей странице в соцсети Facebook пресс-служба Ostchem.

Читайте также"Сумыхимпром" возобновил производство комплексных удобрений после восьмимесячного простоя

«Северодонецкий «Азот» возобновил выпуск аммиачной селитры - наиболее востребованного минерального удобрения в Украине. «Северодонецкое объединение Азот» получило первую продукцию после длительного простоя», - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, на предприятии возобновлены работы по всей технологической цепочке - от приема аммиака до получения минеральных удобрений.

«В ноябре 2017 года «Северодонецкий «Азот» планирует выпустить 51 тыс. тонн аммиачной селитры. Минеральные удобрения будут поставляться отечественным аграриям», - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о возобновлении антидемпинговых пошлин на импорт в Украину некоторых азотных удобрений российского производства в рамках защиты собственного производителя и снижения зависимости украинских аграриев от поставок химпродукции.

После принятия этого решения, в июне в Ostchem сообщили, что три из четырех химзаводов (черкасский «Азот», «Ривнеазот» и "Северодонецкое объединение «Азот») планируют возобновить производство минеральных удобрений.

Справка УНИАН. Ostchem – группа компаний, которые работают в сфере химической промышленности и производят аммиак, карбамид, нитраты и другую продукцию. Группа входит в первую десятку мировых производителей азотных удобрений. В структуры холдинга входят «Концерн Стирол», черкасский «Азот», «Ривнеазот», «Северодонецкое объединение «Азот» и завод в Эстонии – «Нитроферт». Основным акционером группы является бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Холдинг Ostchem является подразделением международной группы компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа. Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.