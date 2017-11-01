Госгеонедр хочет продавать спецразрешения на добычу полезных ископаемых через Prozorro

Иcполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк провел встречу с руководителем антикоррупционного стартапа системы публичных продаж Prozorro.Продажи Алексеем Соболевым и представителем Ассоциации газодобывающих компаний для обсуждения планов ведомства по переходу к продаже спецразрешений на добычу полезных ископаемых через систему публичных продаж Prozorro. Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

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"Руководство Госгеонедр инициировало встречу с представителями Prozorro.Продажи для налаживания эффективного и прозрачного диалога между государственными органом и покупателями во время аукционов по продаже специальных разрешений на право пользования недрами", - сообщили в пресс-службе, добавив, что ведомство планирует перейти к электронной форме аукционов, что даст возможность привлечь максимальное количество участников.

По словам Кирилюка, действующую систему торгов "надо однозначно менять".

"На встрече с Prozorro мы обсудили возможное сотрудничество. Уже через три недели будут первые наработки. С целью упрощения и прозрачности проведения аукционов, Госгеонедр будет инициировать внесение изменений в постановление правительства. То есть, до следующего аукциона, который состоится в декабре, уже будет понятно, каким образом мы будем проводить аукционы", - отметил Кирилюк.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что система Госгеонедр является непрозрачной и нуждается в реформировании.

В начале октября сообщалось, что Госгеонедр планирует в первом квартале 2018 года провести аукцион по продаже 20-25 спецразрешений на добычу нефти и газа.

Справка УНИАН. Prozorro.Продажи - совместный проект Министерства экономического развития и торговли Украины, Transparency International Украина и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Он создан для быстрой и эффективной реализации государственного и коммунального имущества, а также предотвращения коррупции благодаря централизации данных, общественному контролю и расширению круга покупателей. Проект поддержан правительствами Германии и Великобритании через фонд GIZ.

Система электронных государственных закупок Prozorro с 1 августа 2016 года стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тысяч гривень для товаров и от 1,5 миллиона гривень для работ.

В Минэкономразвития рассчитывают, что по итогам 2017 года использование Prozorro позволит сэкономить около 50 миллиардов гривень.