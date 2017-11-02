Украина сократила производство стали

В Украине за январь-октябрь, по оперативным данным, производство стали уменьшилось на 13% по сравнению с январем-октябрем 2016 года - до 17,66 миллиона тонн. Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов "Укрметаллургпром".

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По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период сократилось на 15% - до 15,18 миллиона тонн, выплавка чугуна сократилась на 17% – до 16,42 миллиона тонн.

Объем производства кокса уменьшился на 20% - до 8,59 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2016 году производство стали выросло на 6% по сравнению с 2015 году - до 24,2 миллиона тонн, производство общего металлопроката также увеличилось на 6% - до 21,41 миллиона тонн, выплавка чугуна выросла на 8% – до 23,59 миллиона тонн. Объем производства кокса за 2016 год вырос на 10% - до 12,73 миллиона тонн.