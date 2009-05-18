Производство легковушек в Украине в январе-апреле сократилось на 85%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-апреле текущего года сократилось на 84,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 22,8 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе-апреле сократилось на 90,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 336 штук, а производство грузовых автомобилей – на 91,2%, до 446 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6% по сравнению с 2007 годом – до 402 тыс. штук, производство автобусов – на 10,5%, до 10 042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.