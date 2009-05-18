Производство тракторов сократилось

В Украине производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в январе-апреле сократилось на 98,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 42 штук. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство сеялок в Украине в январе-апреле сократилось на 82,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 609 штук, а борон дисковых – на 92,6%, до 164 штук.

Справка УНИАН. По информации Госкомстата, в 2008 году производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине увеличилось на 20%, по сравнению с 2007 годом, до 6339 штук. Производство сеялок в Украине в 2008 году увеличилось на 13,5%, по сравнению с 2007 годом, до 7744 штук.