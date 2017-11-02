Гособоронзаказ Украины: доля частных поставщиков вооружения выросла до 55%

Доля частных поставщиков вооружения для обеспечения потребностей государственного оборонного заказа, который формирует Министерство обороны Украины, с начала вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году по 2017 год выросла с 40% до 55%.

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Об этом во время слушаний в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил заместитель директора департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Владислав Шостак.

«В 2014 году было 60% или более – это «Укроборонпром», а в этом году это уже 45%. То есть частный сектор уже получил большую долю», - сказал он.

По словам Шостака, в 2017 году общий размер государственного оборонного заказа составил 8 млрд грн.

«Нам на следующей год для закупки образцов вооружения будет выделено около 10 млрд грн», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в «Укроборонпроме» заявили, что доля компании в структуре госборонзаказа на 2016 год (13,5 млрд грн) составила 32,5%.

В середине февраля 2017 года Кабмин впервые утвердил долгосрочный Государственный оборонный заказ (на 2017-2019 годы). Как подчеркнули в Минэкономразвития, планирование оборонного заказа на три года является частью общего среднесрочного бюджетного планирования, которое проводит правительство. Вместе с тем, детали оборонных планов представляют государственную тайну, и их содержание не может быть обнародовано.