Украина начала антидемпинговое расследование по импорту шприцев из трех стран

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала антидемпинговое расследование относительно шприцев, импортируемых в Украину из Индии, Турции и Китая.

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Соответствующее сообщение Межведомственной комиссии по международной торговле о начале расследования опубликовано в газете «Урядовый курьер».

Согласно сообщению, 25 октября комиссия рассмотрела жалобу заявителей – украинских компаний «Гемапласт» и «Тюмень-Медико-Смела».

Согласно сообщению, в 2015-2016 годах совокупная часть импорта из Индии, Турции и Китая относительно потребления выросла на 13% и 120%. При этом объемы производства заявителей сократились на 19% и 35% соответственно, а объемы продажи на внутреннем рынке - на 14% и 30%.

"В жалобе содержится достаточно информации о том, что импорт в Украину шприцев происхождением из Республики Индия, Турецкой Республики и Китайской Народной Республики осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, что могло привести к причинению вреда национальному товаропроизводителю", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в августе Украина возбудила специальное антидемпинговое расследование относительно импорта серной кислоты и олеума, который в 2014-2016 годах мог нанести вред национальному товаропроизводителю.