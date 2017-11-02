В Минобороны назвали приоритеты гособоронзаказа-2018

Приоритетными видами вооружения в структуре государственного оборонного заказа на 2018 год, который формирует Министерство обороны Украины, станут средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, противотанковое вооружение, бронированные машины пехоты, а также проведение модернизации самолетов и вертолетов.

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Об этом во время слушаний в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил заместитель директора департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Владислав Шостак.

«Во-первых, это обеспечение подразделений, которые выполняют задания в зоне АТО. Мы продолжаем обеспечивать их высокоточным вооружением, в частности комплексами радиоэлектронной борьбы, которые позволяют бороться с беспилотными летательными аппаратами. Второй вопрос – это противотанковые средства для того, чтобы быть готовым дать отпор вооруженной агрессии», - сказал он, добавив, что Минобороны продолжает оснащать Вооруженные силы бронированными машинами и БТРами.

«Мы традиционно и поэтапно проводим модернизацию самолетов и вертолетов. Это высокотехнологический процесс, и его масштабы ограничены. Купить мы такую технику не можем, это очень дорогостоящая техника», - добавил Шостак.

По его словам, приоритет будет отдаваться украинским производителям вооружения.

Как сообщал УНИАН, в конце октября спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в этом году по результатам государственного испытания для нужд Вооруженных сил Украины было принято 17 образцов нового и модернизированного вооружения и военной техники.

Также сообщалось, что одной из причин взрывов на складе боеприпасов возле с. Калиновка в Винницкой области в конце сентября могло быть использование беспилотного летательного аппарата.