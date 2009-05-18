ВВП Польши составил более 380 млрд. долларов

Валовой внутренний продукт (ВВП) 38-миллионной Польши в 2008 году составил 1,271 млрд. злотых, или более 380 млрд. долларов по нынешнему курсу 3,3 зл./долл. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Польши, ссылаясь на предварительные данные.

Согласно этим данным, польский ВВП в 2008 году вырос на 4,9% по сравнению с 6,7% в 2007 году.

По данным статистики, наибольший вклад в рост ВВП сделал строительный сектор, добавленная стоимость которого выросла на 11%. Стоимость рыночных услуг выросла на 5,9%, промышленности – на 3,9%.

Как сообщал УНИАН, ранее Госкомитет статистики Польши сообщал о росте ВВП в 2008 году на 4,8%. Осенью прошлого года из-за кризиса в Польше начала резко обесцениваться национальная валюта, которая укреплялась весь год, достигнув максимума по отношению к доллару – около 2 злотых за доллар в июле 2008 года. В конце года доллар стоил 2,9 злотого.

Как сообщал УНИАН, некоторые эксперты прогнозируют рост польского ВВП в текущем году до 2%, в то время как МВФ прогнозирует спад на 0,7%, а Европейская комиссия – на 1,4%.