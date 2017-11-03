"Антонов" может возобновить сотрудничество с Россией - росСМИ

Госпредприятие "Антонов" и российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан". Об этом пишет издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в российской авиаотрасли.

Читайте также"Антонов" продолжает сотрудничать с российской авиакомпанией - журналист"В достижении договоренностей заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами, - говорит один из собеседников. - Пока есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ: бригада украинского предприятия займется ими на заводе “Авиастар-СП” в Ульяновске".

В данное время конфликт создал для компании "Волга-Днепр" серьезные трудности с продлением ресурса и обеспечением жизненного цикла "Руслана" - крупнейшего в мире грузового гражданского самолета. В парке перевозчика 12 машин, которые выполняют чартерные грузовые перевозки. Держателем сертификата типа самолета является "Антонов". По его условиям процедура продления ресурса должна производиться каждые 4 тыс. летных часов, хотя сам назначенный ресурс гораздо больше - 50 тыс. часов, 10 тыс. полетов и 45 календарных лет.

В правительстве РФ признали, что российские эксплуатанты испытывают сложности с поддержанием летной годности "Русланов".

При этом источник издания в российском авиапроме убежден, что возможное привлечение "Антонова" к работе по итогам новых переговоров якобы больше нужно Киеву, чем Москве из-за якобы недостаточного финансирования украинского предприятия, которое входит в состав "Укроборонпрома".

В то же время, по мнению другого собеседника, в случае отказа от сотрудничества стоимость перевозок на рынке может увеличиться. На данный момент, компания "Волга-Днепр" занимается доставкой грузов в рамках крупных международных контрактов, например, перевозит производимые в Европе спутники на космодром Куру во Французской Гвиане.

Источники российского издания в украинском Кабмине считают, что сделка между компаниями может состояться, если Верховная Рада не помешает этому. "Мы мотивируем договоренности тем, что транспортники Ил-76МД, находящиеся у нас, а также состоящие на вооружении ВВС Украины,- это интеллектуальная собственность КБ Ильюшина",- считает источник. Таким образом, если украинская сторона не пойдет на уступки, то в ответ может получить проблемы по Ил-76, на продление ресурса которых нужна документация российского конструкторского бюро.

На официальном уровне комментариев нет на данный момент. Стороны отказываются от ответов на запросы.

Напомним, в сентябре 2015 года "Антонов" по распоряжению правительства вышел из украинско-российского СП "ОАК-Антонов".