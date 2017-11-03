И грянет "Гром": новый украинский ракетный комплекс будет способен поражать цели на расстоянии в 450 км

Новый разрабатываемый оперативно-тактический комплекс "Гром" сможет превзойти старую "Точку-У". Об этом рассказал военный эксперт Игорь Романенко, передает Сегодня.

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В Украине разрабатывается новый оперативно-тактический комплекс "Гром", который будет способен поражать цель на расстоянии в 450 км.

ОТРК "Гром" сможет стрелять в четыре раза дальше старого советского ракетного комплекса "Точка-У, который имеется сейчас на вооружении украинской армии.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области начались контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.