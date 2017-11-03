"Антонов" прокомментировал ситуацию с российскими Ан-124 "Руслан"

Госпредприятие "Антонов" выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 "Руслан" российской грузовой компании "Волга-Днепр". Как сообщили УНИАН в пресс-службе госпредприятия, «Авиакомпания «Волга-Днепр» не входит в перечень компаний, к которым, согласно решению СНБО Украины, применяются санкции.

Читайте также"Антонов" может возобновить сотрудничество с Россией - росСМИ«С целью соблюдения своих обязательств по межведомственному согласованию с полномочными министерствами и ведомствами Украины, согласно письму-разъяснению Госэкспортконтроля Украины, на договорной основе специалисты «Антонова» выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 «Руслан» компании «Волга-Днепр». Указанный самолет имеет свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна и может использоваться только в целях обеспечения потребностей граждан и экономики. Таким образом, «Антонов» как разработчик авиационной техники действует в соответствии с действующим законодательством Украины и международными авиационными правилами», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что невыполнение «Антоновым» и Украиной обязательств по поддержке гражданских самолетов «Ан» приведет к применению соответствующих международных санкций.

«В частности - к запрету международных полетов самолетов марки «Ан», а также к передаче функций разработчика другим органам, уполномоченным страной-эксплуатантом воздушных судов (ВС)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2016 года полностью прекращено сотрудничество между «Антоновым» и «Авиакомпанией «Волга-Днепр» в направлении предоставления услуг по воздушным перевозкам крупногабаритных и нестандартных грузов.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что госпредприятие "Антонов" и российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" ведут закрытые переговоры о продлении летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Российская компания "Волга-Днепр" имеет 12 самолетов "Руслан", которые выполняют чартерные грузовые перевозки.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов». В конце июля 2017 года Кабинет министров принял решение о ликвидации юридической формы госконцерна «Антонов» в связи с его переводом в состав «Укроборонпрома».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.