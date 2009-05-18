Признаков восстановления украинской экономики пока нет

Украинская экономика по-прежнему находится в состоянии сильной депрессии, и никаких признаков восстановления в ближайшее время нет.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, с начала текущего года ежемесячные показатели сокращения промышленного производства составляли 30-35% (год к году). Существенное сокращение наблюдается в различных секторах, отметил экономист. Он считает, что «кажущееся улучшение ситуации в пищевой промышленности в апреле может создать обманчивое впечатление, так как оно было обусловлено, главным образом, быстрым ростом в производстве алкогольной, табачной продукции и подсолнечного масла, в то время как большинство других сегментов осталось глубоко в минусе».

Таким образом, по мнению экономиста, проблема низкого потребительского спроса сохраняется, что подтверждают недавно опубликованные данные о товарообороте розничной торговли, который упал на 17% (г/г) за апрель. Он прогнозирует, что при слабом спросе на внутреннем и внешнем рынках сейчас необоснованно ожидать восстановления во втором квартале 2009 года. Вместе с тем, в четвертом квартале 2009 года в Украине должен наблюдаться рост промышленного производства, который будет объясняться, в частности, низкой базой сравнения прошлого года, считает А.БЛИНОВ. По его прогнозам, падение объемов промышленного производства в 2009 г. составит 19% (г/г).

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле 2009 года промышленное производство сократилось на 31,8% против аналогичного периода 2008 года и на 4,8% против марта т.г.

По итогам в января-апреля промышленное производство снизилось на 31,9%.

По данным Госкомстата, спад объемов промпроизводства в апреле т.г. против апреля 2008 года по отраслям составил: добывающая промышленность – 19,7% (в апреле к марту 2009 года – спад 7,8%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 36,1% (к марту – спад 4,1%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 6,2% (к марту – спад 9,7%).

В обрабатывающей промышленности снижение производства в апреле т.г. против апреля 2008 года составило 36,4% (против марта – спад 0,3%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксировано уменьшение на уровне 2,8% (против марта – рост 6,4%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 30,7% (к марту – рост 1,4%): в текстильной промышленности и пошиве одежды, меха и изделий из него - спад 32,2% (к марту - рост 4,2%), в производстве кожи, изделий из нее - спад 24,9% (к марту – спад 7,4%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в апреле т.г. против апреля 2008 года составил 34,1% (к марту – рост 1,1%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 19,1% (к марту – рост 1%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - спад 15,7% (к марту – рост 6,2%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано уменьшение производства на уровне 28,6% (к марту - спад 1,4%), в том числе в химическом производстве - спад 28,2% (к марту - спад 3,4%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - спад 30,1% (к марту - рост 5,6%). В производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) - спад 48% (к марту – рост 6,5%).

В Госкомстате сообщили, что в апреле т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с апрелем 2008 года, снижение производства составило 45,5% (к марту – спад 7,1%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 52,6% (к марту – спад 2,5%), в частности в производстве машин и оборудования - спад 47,6% (к марту – спад 2,1%), производстве электрического, электронного и оптического оборудования – спад 33% (к марту – рост 4,1%), производстве транспортного оборудования – спад 65,3% (к марту – спад 7,8%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад 20,3% (к марту – спад 20,4%).