ОПЗ приостановил работу из-за поломки насоса

Крупнейшее химическое предприятие Украины - Одесский припортовый завод (ОПЗ), который после длившегося с июля простоя запустил в конце октября производство карбамида и работу терминала по перевалке аммиака, приостановил работу в связи с поломкой насоса.

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Об этом УНИАН сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

"Аммиак был остановлен 1 ноября. На сегодня поломка устранена. Начата подготовка к пуску", - сказал Щуриков.

Он выразил надежду, что в ближайшее время состоится запуск оборудования.

Как сообщал УНИАН, 26 октября Одесский припортовый завод (ОПЗ), простаивающий с июля этого года, запустил производство карбамида и работу терминала по перевалке аммиака.

После длительной остановки ОПЗ работал в этом году в период с марта по 10 июля. Это стало возможным благодаря заключению сделки этого предприятия с частными газотрейдерами – компаниями "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services LLC, которые согласились поставлять газ на давальческих условиях, т. е. получая взамен готовую продукцию.

Комментируя переход к давальческой схеме, 3 марта глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз" оспорит такую сделку в суде, поскольку завод не погасил перед нефтегазовым холдингом долг в размере 1,5 миллиарда гривень. Кроме того, предприятие имеет около 193 миллионов долларов задолженности за газ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.