Концерн Metro создаст "Немецкий универмаг"

Торговый концерн Metro не собирался покупать пошатнувшуюся сеть универмагов Karstadt. Однако возможное вмешательство государства заставило его резко изменить свою позицию и выступить с неожиданным предложением, сообщает Немецкая волна.

Крупнейший немецкий торговый концерн Metro резко изменил свою позицию в отношении сети универмагов Karstadt, оказавшейся на грани банкротства. Чтобы предотвратить предоставление ей государственной помощи, руководство Metro готово объединить эту сеть со своими универмагами Kaufhof и создать компанию Deutsche Warenhaus AG (АО "Немецкий универмаг"). В число ее акционеров должны войти владельцы торговой недвижимости и банки-кредиторы.

Экхард Кордес за двое суток меняет свое мнение

"У нас нет планов покупки универмагов Karstadt", - заявлял еще в среду, 13 мая, глава концерна Metro Экхард Кордес (Eckhard Cordes) на годовом собрании акционеров этого торгового гиганта.

Однако уже тогда он сделал существенную оговорку, касавшуюся возможной государственной помощи пошатнувшемуся конкуренту. Вмешательство правительства было бы делом "в высшей степени сомнительным" и "поставило бы нас в невыгодное положение", подчеркнул топ-менеджер и добавил, что именно поэтому внимательно наблюдает за происходящим вокруг Karstadt.

Эти наблюдения заставили Экхарда Кордеса менее чем через двое суток развернуться на 180 градусов. В пятницу, 15 мая, торговый и туристический концерн Arcandor, в состав которого входит Karstadt, объявил о намерении уже в ближайшие дни официально попросить правительство предоставить ему гарантии для получения кредитов на сумму в 650 млн евро. Такую перспективу в штаб-квартире Metro в Дюссельдорфе расценили как прямую угрозу собственным позициям.

Бизнес-модель классического универмага больше не популярна

Дело в том, что немецкая розничная торговля уже несколько лет переживает весьма трудный период: оборот отрасли стагнирует, поскольку потребители, особенно в условиях кризиса, не спешат тратить деньги, норма прибыли из-за сильнейшей конкуренции минимальная.

Особенно трудно приходится в последнее время классическим универмагам. Такая бизнес-модель торгового предприятия утратила былую популярность в Германии, жители которой теперь все охотнее совершают покупки у дискаунтеров, в шопинг-центрах, в специализированных магазинах и в интернете. В результате несколько сетей универмагов уже объявили себя банкротами.

В такой ситуации предоставление практически разорившемуся конкуренту новых многомиллионных кредитов под гарантии государства поставило бы сеть универмагов Kaufhof, входящую в состав Metro, в весьма невыгодное положение. Поэтому руководство концерна решило из двух зол выбрать меньшее и по собственной инициативе пойти на объединение с Karstadt. Ведь совершенно очевидно, что правительство не сможет безучастно наблюдать за крахом одного из крупнейших работодателей в отрасли, имеющего около 30 тысяч сотрудников.

Срочное письмо министру экономики

В письме министру экономики ФРГ Карлу-Теодору цу Гуттенбергу (Karl-Theodor zu Guttenberg), о котором стало известно в воскресенье, 17 мая, Экхард Кордес прямым текстом заявил, что возглавляемая им группа готова к "конструктивным переговорам" о дальнейшей судьбе универмагов Karstadt и их объединении с сетью Kaufhof, но все-таки хотела бы найти решение "в рамках частного бизнеса".

Впрочем, за этим предложением кроется хорошо продуманная многоходовая комбинация, которая позволила бы Metro убить сразу несколько зайцев. Торговый гигант, важнейшим подразделением которого являются 658 мелкооптовых маркетов Metro Cash&Carry в 29 странах мира, в том числе в России, уже не причисляет универмаги Kaufhof к своему профильному бизнесу. Если бы нашелся приемлемый покупатель, их охотно продали бы, но получить адекватную цену за этот актив сейчас крайне трудно.

Вот почему план, разработанный в дюссельдорфской штаб-квартире, предусматривает не просто объединение сетей Kaufhof и Karstadt, но и создание на основе 247 универмагов обеих марок нового акционерного общества Deutsche Warenhaus AG, важнейшими совладельцами которого наряду с Metro стали бы те компании, у которых эти магазины арендуют торговые площади, а также банки-кредиторы.

Управленцы пойдут под сокращение

Если все получится, как задумано, то Metro одним махом предотвратит предоставление государственной помощи опасному конкуренту и выделит нелюбимый Kaufhof в самостоятельную компанию, которую в перспективе можно будет вывести на биржу. К тому же он побудит арендодателей, сдающих площади по весьма высоким ценам, и кредиторов к более действенному участию в судьбе их клиента, что может выразиться в снижении арендных и процентных ставок.

Руководство концерна Arcandor от предложения из Дюссельдорфа явно не в восторге и утверждает, что его претворение в жизнь нанесет "серьезный ущерб потребителям, конкурентной среде и самим работникам". Действительно, план объединения не исключает закрытие отдельных универмагов Karstadt. Более того, он предполагает сокращение практически всех управленцев в штаб-квартире этой сети, которую Metro перенимать в Deutsche Warenhaus AG не собирается. Но без массовых увольнений выйти из нынешнего кризиса концерну в любом случае не удастся.

Концерну Arcandor грозит разделение

Думается, что топ-менеджерам Arcandor план Metro активно не нравится прежде всего потому, что его реализация фактически положит начало расчленению возглавляемой ими компании. Тем более что в субботу, 16 мая, появились сообщения о том, что немецкий гигант посылочной торговли Otto с интересом присматривается к другому подразделению Arcandor - Primondo. В его состав входит целый ряд компаний посылторга, в том числе один из лидеров рынка - Quelle.

Определенным препятствием на пути объединения Kaufhof и Karstadt могут стать антимонопольные органы. Всего несколько десятилетий назад о слиянии двух крупнейших в Германии сетей универмагов не могло быть и речи, настолько доминирующей была их роль в немецкой розничной торговле. Но за прошедшие годы их доли на рынке настолько снизились, что с определенными оговорками и условиями Берлин и Брюссель, скорее всего, дадут добро на их объединение.