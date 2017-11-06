Донецкий металлургический завод с ноября прекратил производство из-за отсутствия финансирования - ИС

Донецкий металлургический завод, который находится на временно окупированной территории Донбасса, с начала ноября практический прекратил производство из-за отсутствия финансирования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

Читайте такжеДонецкий металлургический завод остановил работу из-за отсутствия солярки - СМИ

«С начала ноября наблюдается фактическое прекращение производственного процесса на ОАО «Донецкий металлургический завод». Причина - прекращение выделения средств управляющей компанией ООО «Внешторгсервис». За указанные средства приобретались горюче-смазочные материалы, сырье, оборудование и другие необходимые средства для производства», - написал Тымчук.

Кроме того, сообщил он, в связи с сокращением финансирования и уменьшением финансовых «дотаций» со стороны РФ, по указанию руководства «ДНР», «министерством труда и социальной политики ДНР» принято решение о начале сокращения с 1 января 2018 года численности работников социальной сферы. Всего, по его словам, планируется сократить 20% работников данной сферы.