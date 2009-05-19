Toshiba сократит к 2025 г. выбросы парниковых газов на 120 млн. т в год

Японская корпорация Toshiba намерена к 2025 году сократить выбросы парниковых газов примерно на 120 миллионов тонн в год, что эквивалентно выбросам города Токио за два года, передает РИА "Новости" со ссылкой на компанию.

"В своем "Экологическом плане Toshiba 2050"компания разработала критерий измерения воздействия на окружающую среду, а также поставила цель увеличить экологическую эффективность в 10 раз. Экологический критерий оценивает не только выброс парниковых газов, но и другие факторы, влияющие на окружающую среду, такие как использование радиоактивных материалов при производстве и утилизацию отходов", - отмечается в сообщении. "План на 40 лет вперед может казаться нереалистичным. Тем не менее, экология не может измениться мгновенно, для этого потребуются продолжительные действия. Toshiba в своем "Экологическом плане 2050"сфокусировалась на будущем, и нам приятно увидеть прогресс, сделанный нашей компанией уже в 2008 году", - приводятся в сообщении слова вице-президента по развивающимся рынкам EMEA подразделения компьютерных систем Toshiba Питера Пола Икса. Корпорация Toshiba уже достигла значительного прогресса в повышении экологической эффективности своих продуктов и бизнес-процессов. Благодаря применению энергосберегающих технологий ряд ноутбуков Toshiba получили сертификацию ENERGY STAR. Применение LCD дисплеев с пониженным энергопотреблением, LED-подсветки с ручной регулировкой и твердотельных накопителей вместо жестких дисков позволяет сократить общее энергопотребление. Также Toshiba внедрила новую программу для управления энергопотреблением, предлагающую пользователю четыре разных режима для различных сценариев использования ноутбука.