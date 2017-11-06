Суперскорость: украинский минометный комплекс "Барс-8ММК" показал свои боевые возможности (фото)

Мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК" продемонстрировал свои высокие боевые возможности во время практических занятий артиллерии на одном из военных полигонов Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

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За ходом занятий наблюдали президент Украины Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, начальник Генерального штаба Виктор Муженко и гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов.

Так, во время задания "Барс-8ММК", оснащен 120-мм минометом и интегрирован в цифровую систему обмена информацией, выдвинулся на позицию вместе с традиционными минометами.

Учитывая то, что время, которое необходимо расчета новой машины для приведения ее в боевое состояние, составляет до 60 секунд, а координаты цели были моментально обработаны системой управления огнем, "Барс-8ММК" первым открыл огонь и поразил все цели. После чего первым покинул позицию, еще до того, как закончили вести огонь другие минометы.

"Барс-8ММК" интегрирован в систему обмена информацией на поле боя, когда расчет мобильного минометного комплекса получает точные координаты врага в режиме реального времени.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области, вблизи населенного пункта Александровка, проведены контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.