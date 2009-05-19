Astrum: «Интерпайп Нижнеднепровск» укрепится на североамериканском рынке

Положительные результаты аудита Ассоциации американских железных дорог (ААЖД) Нижнеднепровского трубопрокатного завода (тикер: NITR) обеспечат предприятию доступ к прибыльному североамериканскому рынку, что должно позитивно сказаться на финансовых результатах компании.

Так прокомментировал ситуацию Андрей Попович, финансовый аналитик компании «Astrum Investment Management».

Напомним, согласно пресс-релизу Нижнеднепровского трубопрокатного завода (тикер: NITR), представители Ассоциации американских железных дорог (ААЖД) провели надзорный аудит компании. Они подтвердили эффективность системы управления качеством на предприятии и соответствие NITR требованиям отраслевого стандарта ААЖД М-1003.

Как отмечает аналитик, «Интерпайп Нижнеднепровск» периодически проходит надзорный аудит с 2000 г., когда компания впервые получила разрешение на поставку железнодорожных колес в Северную Америку. Успешная проверка операционных процессов и системы управления качеством NITR в колесопрокатном цехе, а также процессов управления документацией должна привести к тому, что Ассоциация американских железных дорог подтвердит валидность сертификата ААЖД для NITR.

Справка УНИАН. ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" (Днепропетровск) является ведущим в Украине предприятием по производству труб для добычи и транспортировки нефти и газа. Завод производит более 34% трубной продукции Украины. Также на заводе производят трубы из углеродистых сталей общего назначения и профильные трубы.

«Интерпайп НТЗ» входит в состав компании «Интерпайп». Годовой оборот компании в 2007 году составил 1,8 млрд. долл. США.