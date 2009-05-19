Отследить состояние предприятий можно с помощью стресс-тестов

Украине необходимо разработать и внедрить специализированную систему стресс-тестов, на основании которых проводить мониторинг ведущих предприятий и отраслей на предмет готовности противостоять кризисным явлениям.

Такое мнение высказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат от БЮТ Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, сообщает пресс-служба парламентского комитета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что подобная система стресс-тестов активно используется в банковской системе США, ее активно рассматривают и страны Европы. «В Украине схожую систему целесообразно ввести не только в финансовом секторе, но и для предприятий химической, металлургической, добывающей промышленности, а также АПК», - уверена народный депутат.

Стресс-тесты, по мнению главы комитета, должны моделировать пессимистические, реалистические и оптимистические прогнозы состояния внутренней и внешней экономики. «Именно на их основе должен формироваться прогноз развития предприятия и отрасли, а также схема упреждающих действий», - уверена она.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, данная методика, внедренная на государственном уровне, позволит «научить» украинский бизнес начать работать на перспективу.