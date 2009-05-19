Кременчугский автосборочный завод возобновил работу

ООО «Кременчугский автосборочный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.), входящий в группу компаний «АИС», в мае возобновил работу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «АИС».

В сообщении отмечается, что первыми на конвейер вернулись автомобили марки Geely. А уже в июне стартует производство двух новых моделей этой марки – рестайлинговой СК-2 и хэтчбека МК-2.

Первые три собранных образца каждой из новых моделей пройдут сертификационные испытания на соответствие нормам, действующим в Украине. А уже в конце июня начнется сборка и модели появятся во всей торгово-сервисной сети «АИС».

Хэтчбек МК-2 будет предлагаться в трех комплектациях, аналогичных седану МК. Объем двигателя хэтчбека – 1,5 л. Рестайлинговая модель CK-2 отличается от своего СК обновленными передним и задним бамперами и новой передней оптикой. Помимо внешних преобразований, изменения коснулись и интерьера салона: другая панель приборов (с четырьмя дисплеями вместо трех), иначе организована центральная консоль, появились более удобные дверные ручки и подлокотники.

Напомним, завод простаивал с начала 2009 года.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящий в состав группы компаний «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

2008 год предприятие завершило с чистым убытком 124,416 млн. грн., тогда как в 2007 году чистая прибыль компании составила 2,805 млн. грн.

В 2008 году завод произвел 27 474 автомобиля.