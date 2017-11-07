Украина успешно испытала новые дефицитные боеприпасы – Турчинов (фото)

Прошли успешные военные испытания дефицитных боеприпасов, производимых на украинских предприятиях. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на военном полигоне в Девичках.

Читайте такжеПолторак: на складах в Калиновке находилось 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 68 тысяч были готовы к применению"Это очень важная тема для укрепления обороноспособности страны, ее актуальность значительно возросла после того, как было уничтожено два наших мощных арсенала", - цитирует его слова пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, испытали наиболее дефицитную группу боеприпасов, а именно: снаряды калибра 152 мм, гранаты (ВОГ) для АГС и 60-миллиметровые мины для новых украинских минометов, которые уже поставлены на вооружение ВСУ.

Секретарь СНБО отметил, что после проведения в ближайшее время государственных испытаний и принятия на вооружение этих боеприпасов начнется их серийное производство.

Он подчеркнул, что после начала серийного производства "у наших военных на фронте уже не будет проблем ни с гранатами для АГС, ни с боеприпасами большого калибра, ни с минами для минометов".