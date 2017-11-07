НАБУ: в деле о хищении средств "ВостГОК" о подозрении сообщено еще трем лицам

В уголовном производстве о завладении средствами государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» («ВостГОК») о подозрении сообщено еще трем лицам.

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Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, таким образом общее количество подозреваемых в этом производстве увеличилось до 8 человек.

В частности, о подозрении уведомлены двое граждан Австрии - генеральный директор и директор австрийской компании-посредника Steuermann, подконтрольная, по данным следствия, экс-председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (Николаю Мартыненко - УНИАН), который также имеет статус подозреваемого.

Должностным лицам Steuermann инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Генерального директора австрийской компании также подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).

Уведомление о подозрении руководителям Steuermann вручено в Австрии в рамках оказания международной правовой помощи.

Третий подозреваемый - гражданин Украины - является руководителем ряда компаний, которые систематически выигрывали тендеры у ГП «ВостГОК», ГП «НАЭК «Энергоатом», ГП «Объединенная горно-химическая компания», и одновременно является руководителем иностранных предприятий, задействованных в схеме отмывания средств. О подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 и ч. 5 ст. 191 УК Украины, ему сообщили в Латвийской Республике.

Напоминаем, 20 апреля 2017 года в рамках расследования эпизода о нанесении ущерба ГП «ВостГОК» в размере 17,28 млн долл. США детективы НАБУ и прокуроры САП уведомили о подозрении бывшего народного депутата, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК (ч. 3 ст .27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины).

В дальнейшем, в апреле-мае 2017 года, о подозрении в указанном уголовном производстве также сообщили действующим руководителям НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Объединенная горно-химическая компания», ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» и государственный концерн «Ядерное топливо».

Как сообщал УНИАН, НАБУ задержало Мартыненко 20 апреля 2017 года.

По версии следствия, госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компанией Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам госпредприятия в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта".

25 октября детективы НАБУ уведомили Мартыненко о подозрении в завладении имуществом ГП «НАЭК «Энергоатом» и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом».