Германия разрешила Пинчуку создать СП с французами по производству труб в Европе

Антимонопольный орган Германии одобрил создание совместного предприятия трубно-колесной компанией «Интерпайп», принадлежащей бизнесмену Виктору Пинчуку, и транснациональной компанией по производству стальных труб Vallourec (Франция), сообщили УНИАН в пресс-службе «Интерпайпа».

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«Мы подтверждаем подачу обращения в антимонопольный орган Германии в рамках проекта сотрудничества между компаниями, и то, что мы только что получили соответствующее одобрение. Наше возможное сотрудничество будет достаточно ограниченным как с финансовой стороны, так и с точки зрения объемов», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что дополнительную информацию в компании предоставят после завершения процедур регистрации.

Как сообщал УНИАН, 20 октября «Интерпайп» сообщил о намерении создать совместное предприятие с крупной французской трубной компанией Vallourec.

Справка УНИАН. «Интерпайп» – международная вертикально интегрированная трубно-колесная группа компаний, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Vallourec S.A.S. - французский производитель стальных труб. Является одним из мировых лидеров в сфере производства стальных бесшовных труб, предназначенных для добычи нефти и газа, а также других отраслей промышленности.