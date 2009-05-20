Прибыль Hewlett Packard уменьшилась за II квартал 2009 ф.г. на 17%

Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей компьютеров и оргтехники американской компании Hewlett Packard (НР) за второй квартал финансового 2009 года, завершившегося 30 апреля, составила 1,7 миллиарда долларов, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда прибыль составила 2,1 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости..

Прибыль компании за отчетный период составила 0,72 доллара на одну обыкновенную акцию по сравнению с прибылью в 0,83 доллара на одну акцию за аналогичный период финансового 2008 года.

Общая выручка компании за последние три месяца финансового 2009 года составила 27,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше, чем за этот же период предыдущего года, когда выручка составляла 28,3 миллиарда долларов.

Ранее Hewlett Packard (НР) заявляла о намерении сократить 24,6 тысячи рабочих мест, что составляет 7,5% от общего числа штата компании, по всему миру в течение последующих трех лет.

Эта мера является частью плана по интеграции с компанией Electronic Data Systems (EDS), оказывающей услуги в области компьютерных технологий.

По мнению представителей НР, сокращение штата позволит "реорганизовать бизнес компании ЕDS с целью упорядочения затрат, инвестирования в развитие и роста курса акций", результатом которого ожидается ежегодное сокращение затрат на 1,8 миллиарда долларов.