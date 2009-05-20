Падение индекса производства базовых отраслей замедляется

Падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) третий месяц подряд незначительно замедляется (-32% в январе в годовом измерении, -29,9% в феврале, -28,8% в марте и -28,5% в апреле). За январь-апрель ИПБО составил минус 29,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Такие расчеты Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины обнародованы на сайте ведомства.

Среди основных причин значительного снижения экономической активности остаются существенное сжатие внешнего спроса в результате продолжения негативных тенденций в мировой экономике, падение внутреннего спроса по причине замедления роста доходов населения, сложный доступ к финансовым ресурсам и рост долговой нагрузки предприятий.

Падение промышленного производства в апреле ускорилось до минус 31,8% в годовом измерении, в основном за счет существенного сокращения производства и распределения электроэнергии, газа и воды с минус 11% в марте в годовом измерении до минус 20,3% в апреле. По оценкам Нацбанка, это временное явление, а меньшие темпы падения производства и распределения электроэнергии, газа и воды от общеэкономических темпов обусловлены увеличением доли теневой экономики с целью минимизации налоговых отчислений в условиях усиления административного давления.

В апреле сельское хозяйство осталось единственной отраслью, которая продолжала расти. По оценкам НБУ, рост за прошлый месяц составил 2,8% в годовом измерении, что обеспечило позитивный вклад в изменение ИПБО (0,3 п.п.). Позитивная динамика в сельском хозяйстве обеспечивается проведением весенне-полевых работ темпами выше прошлогодних. Ситуация в животноводстве все ухудшается - при исключении сезонного фактора количество крупного рогатого скота постоянно уменьшается в условиях снижения рентабельности при падении цен на молоко и росте цен на фуражное зерно (+63,6% за 4 месяца 2009 года).

Ускорение падения розничного товарооборота обусловило рост его отрицательного вклада в изменение ИПБО - с минус 1,1 п.п. в марте до минус 1,4 п.п. в апреле. Это свидетельствует о резком сокращении доходов и, соответственно, покупательной способности населения, росте неуверенности в будущем и снижении деловой активности в целом по стране, что может выступать индикатором последующего ухудшения экономического положения.

Как сообщал УНИАН, в начале 2009 года Государственный комитет статистики Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время Госкомстат ежемесячно публикует данные по динамике отдельных видов экономической деятельности.

С начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.