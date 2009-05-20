Херсонский хлопчатобумажный хотят продать

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 25 июня выставит на биржевые торги на Восточно-Европейской фондовой бирже 25%-ный госпакет акций ОАО «Херсонский хлопчатобумажный комбинат» (ХХБК), сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

Как сообщал УНИАН, Херсонский областной совет в марте этого года обратился к Кабинету министров Украины с просьбой не продавать государственный пакет в размере 25% + 1 акция ОАО «Херсонский хлопчатобумажный комбинат» (ХБК).

Справка УНИАН. Херсонский хлопчатобумажный комбинат построен в 1954 году и являлся крупнейшим производителем хлопчатобумажных тканей в Европе.

Дебиторская задолженность предприятия на начало 2009 года составляла 165 млн. 988 тыс. грн., кредиторская задолженность - 257 млн. 606 тыс. грн., общий объем реализованной продукции по итогам 2008 года составил 10 млн. 957 тыс. грн., сукупнуя стоимость активов - 262 млн. 525 тыс. грн.

Уставный капитал ОАО «ХБК» составляет 35 млн. 996,86 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.

Контрольным пакетом акций ХБК в размере 51,76% владеет ЗАО «Волынский шелковый комбинат» (Луцк), государству принадлежит 25%+1 акция.

Штат сотрудников предприятия составляет более 1157 человек.