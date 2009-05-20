Кабмин намерен упростить жизнь предпринимателям
Подготовлено 32 проекта документов
Кабинет министров Украины намерен принять ряд законодательных актов, направленных на дерегуляцию предпринимательской деятельности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, открывая заседание правительства, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
По ее словам, Госкомпредпринимательства разработал 32 проекта нормативных актов, в результате принятия которых существенно упростится ведение хозяйственной деятельности субъектами малого и среднего бизнеса.
Данные проекты планируется предварительно рассмотреть на сегодняшнем заседании правительства и окончательно утвердить на завтрашнем открытом заседании Кабинета министров при участии представителей Ассоциации малого и среднего бизнеса Украины, которое состоится в Украинском доме.
Госкомпредпринимательства внесло на сегодняшнее рассмотрение правительства ряд проектов нормативных актов, касающихся упрощения разрешительных процедур, лицензирования, таможенного контроля, контроля над деятельностью транспортных организаций. В частности, одним из проектов постановления Кабинета министров предлагается ввести временное ограничение по государственному контролю в сфере хоздеятельности на период до конца 2010 года.
«Эти решения являются первым шагом к уменьшению коррупции в вопросах, касающихся малого и среднего бизнеса, к дерегуляции, к уменьшению прав и возможностей чиновников в вопросах влияния на бизнес, и надеюсь, что этот первый шаг будет сделан успешно, и что за ним последуют все следующие шаги», - сказала премьер.