Кабмин намерен упростить жизнь предпринимателям

Кабинет министров Украины намерен принять ряд законодательных актов, направленных на дерегуляцию предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, открывая заседание правительства, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Госкомпредпринимательства разработал 32 проекта нормативных актов, в результате принятия которых существенно упростится ведение хозяйственной деятельности субъектами малого и среднего бизнеса.

Данные проекты планируется предварительно рассмотреть на сегодняшнем заседании правительства и окончательно утвердить на завтрашнем открытом заседании Кабинета министров при участии представителей Ассоциации малого и среднего бизнеса Украины, которое состоится в Украинском доме.

Госкомпредпринимательства внесло на сегодняшнее рассмотрение правительства ряд проектов нормативных актов, касающихся упрощения разрешительных процедур, лицензирования, таможенного контроля, контроля над деятельностью транспортных организаций. В частности, одним из проектов постановления Кабинета министров предлагается ввести временное ограничение по государственному контролю в сфере хоздеятельности на период до конца 2010 года.

«Эти решения являются первым шагом к уменьшению коррупции в вопросах, касающихся малого и среднего бизнеса, к дерегуляции, к уменьшению прав и возможностей чиновников в вопросах влияния на бизнес, и надеюсь, что этот первый шаг будет сделан успешно, и что за ним последуют все следующие шаги», - сказала премьер.