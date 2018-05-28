Год в ВТО: рост не обеспечен, но и упали не глубоко...

16 мая исполнился год, как Украина вступила во Всемирную торговую организацию. Более 10 лет наша страна находилась в роли, так сказать, соискателя членства ВТО. Неоднократно вхождение в организацию переносилось как по объективным причинам (неготовность открыть свой внутренний рынок для тех или иных видов импортных товаров), так и по субъективным (противодействие отдельных членов ВТО). Одним словом, сил и средств было положено не мало. Естественно, что по прошествии года хотелось бы увидеть реальный рост объемов украинского импорта, для чего собственно мы так и рвались в ВТО. К сожалению, кривые роста на наших графиках, еще такие красивые в первом полугодии 2008 года, минувшей осенью были беспощадно надломлены кризисом. В результате, говорить об увеличении объемов внешней торговли не приходится. С другой стороны, окажись Украина вне ВТО в момент прихода мирового кризиса, то его последствия для нашего внешнеторгового баланса могли бы оказаться несравнимо тяжелее.

Разночтения

К первой годовщине вступления в ВТО Секретариат Президента подготовил реляцию, которая выглядит несколько неожиданно. «Первый год полноправного членства Украины во Всемирной торговой организации, несмотря на влияние мирового финансового кризиса, можно считать успешным для нашего государства и принесшим много практической пользы для обеспечения эффективного членства в организации в дальнейшем», - говорится в сообщении пресс-службы Секретариата Президента со ссылкой на заместителя главы СП Андрея Гончарука . Если мы говорим о первом годе Украины в ВТО, то имеем в виду не календарный год, а период с 16 мая 2008 года по 16 мая 2009 года. При этом в подтверждение своей оценки зам.главы Секретариата Президента приводит данные именно за 2008 год, сравнивая его с 2007 годом, что кажется нелогичным. «Несмотря на кризис, который вошел в активнейшую фазу в 2008 году, в торговле со странами мира, без учета стран СНГ, основные торговые партнеры которого не являются членами ВТО, объемы украинского экспорта товаров в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 40,7%, или на 12,5 млрд. долл., и составили почти 43,2 млрд. долл.», - отметил С.Гончарук.

Далее он подчеркивает, что увеличение объемов экспорта товаров в 2008 году состоялось, в первую очередь, за счет роста экспорта продукции металлургического комплекса - в 1,3 раза (на 6,9 млрд. долл.). Такое увеличение, считает он, можно связывать с прекращением квотирования экспорта украинской металлопродукции на рынке Евросоюза после вступления в ВТО. Кроме того, были отменены антидемпинговые меры по импорту карбамида украинского происхождения в страны ЕС, что позволило поставлять этот продукт на рынки Евросоюза.

Не в коем случае не оспаривая данных Секретариата Президента, отметим лишь, что более корректным в данном случае было бы сравнивать период с 16 мая 2008 года по 16 мая этого года с 12 месяцами, которые прошли между 16 мая 2007 года и 16 мая 2008 года. Понятно, что в данном случае мы получили бы совсем неутешительные результаты, так как большая часть первого года Украины в ВТО пришлась на кризисный период, а первое полугодие прошлого года, в которое и был отмечен рекордный рост объемов украинского импорта, почти полностью бы выпало из него. Начиная с ноября 2008 года, в горно-металлургическом, химическом и машиностроительном комплексах Украины отмечалось резкое падение объемов импорта. У отечественных металлургов объемы отгрузки стали зарубежным потребителям сократились чуть не вдвое, а ведь именно их заслуга, что, несмотря на начало кризиса, в целом 2008-й был достаточно успешным годом для украинской экономики. Такие вот нюансы в методологии оценки результатов первого года в ВТО.

Вовремя вступили

Другое дело, когда в Секретариате Президента говорят об отмене квот на поставки украинского металлопроката в Европу и антидемпинговых мер в отношении нашего карбамида после вступления в ВТО. Действительно, это оказалось крайне важным фактором для наших импортеров. Ведь не будь Украина в ВТО к моменту начала мирового экономического кризиса, и у большинства наших торговых партнеров, в ЕС, США и в других странах неизбежно возникло бы желание помочь собственным производителям за счет ограничительных мер в отношении украинских импортеров. А после 16 мая 2008 года, извините, перед ВТО все равны. Конечно, страны - члены ВТО стараются путем временных «антиимпортных» мер защитить свой внутренний рынок и Украина со своим 13-процентным импортным сбором не исключении, но это все примеры умеренного протекционизма, который контролируется правилами ВТО.

Как отметил в ходе круглого стола «Украина – первый год в ВТО», проходившего в Министерстве экономики Украины, старший экономист Всемирного банка в Украине Руслан Пионтковский, «до своего вступления в ВТО Украина рассматривалась как часть маргинального поля, находящегося вне огромной системы ВТО. В этом контексте вступление в ВТО стало огромным достижением и в будущем Украина может стать полноценным субъектом мирового торгово-экономического процесса. Сегодня невозможно принятие каких-либо важных инициатив в международной торговле, если Украина будет против».

По словам Р.Пионтковского, мировой экономический кризис безусловно нивелировал то позитивное влияние на украинскую экономику, которое должно было оказать вступление в ВТО. «Таким образом, про ощутимые результаты от вступления Украины в ВТО можно будет говорить через 3-4 года. Но с другой стороны, именно кризис иллюстрирует важную составляющую членства в ВТО, а именно тот факт, что в отношении Украины не могут быть применены те протекционистские меры, которые могли быть задействованы еще два года назад», - отметил эксперт.

Он убежден, что членство в ВТО не должно рассматриваться Украиной как конечный результат, на котором стоит остановиться. «Нам следует двигаться вперед. В первую очередь, это движение должно означать выполнение тех обязательств, которые взяла на себя Украина, вступая в ВТО. Кроме того, Украине следует интенсифицировать международную торговлю на отдельных направлениях, таких как создание Зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским союзом», - убежден Р.Пионтковский.

В ЗСТ через ВТО

В Минэкономики с мнением эксперта полностью согласны. Как считает заместитель министра экономики Валерий Пятницкий, ВТО – это стартовая площадка для движения дальше. «Членство в ВТО было не ради самого членства – вступить, а потом ежегодно платить членские взносы. Если вспомнить про взносы, то и тут нас кризис подвел. Мы планировали в бюджете одну сумму в гривне, а платить нужно в швейцарских франках, но теперь девальвация гривни привела к тому, что нам нужно думать, как эту сумму гривень обменять на необходимую сумму франков». (Объем суммы членских взносов ВТО определяется на основании методических рекомендаций Комитета по вопросам бюджета, финансирования и управления, и зависит от объема внешней торговли страны. В 2008 году Украина уплатила за 7 месяцев членства в ВТО 2 млн. 163,4 тыс. грн., или 350 тыс. швейцарских франков – авт.).

При этом замминистра особо отметил, что “только после вступления в ВТО мы почувствовали настоящий вкус переговоров относительно Зоны свободной торговли с Евросоюзом. Мы поняли, что можем вести переговоры, проводить в соответствии с ними внутренние изменения и добиваться реальных результатов. Поэтому я думаю, что ВТО - это не конечная остановка, у нас еще все впереди».

В.Пятницкий также подчеркнул, что одной из главных задач Украины как члена ВТО является адаптация своего законодательства с требованиями ВТО, а также его гармонизация с европейским экономическим законодательством. «Нам придется много и последовательно работать над этим и процесс этот односторонний, так как Европа вряд ли будет гармонизировать свое законодательство в соответствии с украинским», – отметил зам.министра.

Он убежден, что Украине необходимо работать над своим имиджем страны последовательной и предсказуемой. «Нам нужно максимально воздерживаться от тех экономических мер, которые искажают условия свободной торговли. Надо помнить, что мы далеко не самые слабые. Украинская экономика занимает 33-е место среди 155 членов ВТО», - подчеркнул В.Пятницкий.

Говоря о наиболее перспективных отраслях украинской экономики, он отметил, что аграрный сектор нашей страны оказался более устойчивым к кризисным явлениям, чем металлургический и машиностроительный комплексы, которые традиционно считались лидерами отечественной экономики. «Сегодня у меня такое ощущение, что наш аграрный сектор помогает защищать производителей автомобилей и холодильников. Фактически, поддержка машиностроителей в условиях кризиса осуществляется за счет аграрного сектора», - отметил зам.министра.

По словам В.Пятницкого, до вступления в ВТО Украина была одной из первых стран, в отношении которой могли быть задействованы любые дискриминационные меры, и последней страной, в отношении которой эти меры могли быть отменены.

Возвращаясь к вопросу Зоны свободной торговли, напомним, что возможность создания ЗСТ между Украиной и ЕС рассматривалась, начиная с 1999 года. Тогда ЕС заявлял о нецелесообразности этого шага, считая экономику Украины недостаточно развитой. Конечно, в последний предкризисный год так уже вряд ли кто-то сказал бы, однако, оставался вопрос гармонизации украинского законодательства с европейскими требованиями. Как следует из заявлений зам.министра экономики, Украина приступила к решению этой задачи.

Несколько слов о том, что такое Зона свободной торговли. ЗСТ - тип международной интеграции, в рамках которой страны-участницы отменяют таможенные ставки, налоги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле. За каждой страной-участницей сохраняется право на самостоятельное и независимое определение режима торговли по отношению к третьим странам. Между странами-участницами сохраняются таможенные границы и посты, которые контролируют происхождение товаров, пересекающих государственные границы. В большинстве случаев условия Зоны свободной торговли распространяются на все товары, кроме сельскохозяйственной продукции. Примерами ЗСТ являются НАФТА (Североамериканская ассоциации свободной торговли), АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) и МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок). Европейский союз имеет ЗСТ со странами Средиземноморья, с Чили и Мексикой.

Эксперты единодушно считают, что для Украины Зона свободной торговли с ЕС может стать важнейшим инструментом для внутренних преобразований. Можно даже говорить о том, что ЗСТ с Европой для украинской экономики - то же самое, чем могло бы стать НАТО для нашей армии. К сожалению, как НАТО, так членство в ЕС стали для Украины весьма призрачной перспективой. Так что ЗСТ с ЕС остается едва ли не главной стратегической целью для Украины как в экономическом, так и в политическом смыслах, а членство в ВТО оказалось наиболее эффективным инструментом для ее достижения.

Петр Черных (УНИАН)