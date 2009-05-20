Ирак купил украинскую бумагу
На Жидачевском ЦБК
Украинско-иракская коммерческая палата (УИКП) осуществила поставку первой партии газетной бумаги из Украины в Ирак.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УИКП.
Поставщиком бумаги является Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат (г. Жидачев, Львовская обл.). Объем поставки составляет 500 тонн в месяц, но в дальнейшем его планируется увеличивать.
Украинская бумага будет использована Ираком для изготовления печатной продукции.
«Мы видим большой потенциал в работе с украинскими поставщиками. Украинская
продукция ценится в Ираке. Уже есть несколько запросов по дополнительным
поставкам в Ирак из Украины строительных материалов, в том числе металла, а
также сельскохозяйственной продукции», – подчеркнул президент
УИКП Сами Ш.АЛИ.
В УИКП отмечают, что это первая поставка украинской бумаги в Ирак, а на
этапе подписания находится еще ряд контрактов как по бумаге, так и по
другим материалам. УИКП продолжает рассматривать предложения от украинских компаний относительно поставок в Ирак различной продукции украинского производства. Справка УНИАН. Украинско-иракская коммерческая палата (УИКП) – ведущий представитель торгово-экономического сотрудничества между Ираком и Украиной, который организовывает поставки из Украины в Ирак промышленных и продовольственных товаров: металла, стройматериалов, леса, зерна, сухого молока и другой продукции.
УИКП была создана по результатам визита Украинской строительной
ассоциации (УБА) в Ирак для налаживания экономического сотрудничества между
странами.
Офисы УИКП находятся в Украине (Киев, головной офис) и Ираке (г.Эрбиль,
Курдистан).