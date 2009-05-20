Ирак купил украинскую бумагу

Украинско-иракская коммерческая палата (УИКП) осуществила поставку первой партии газетной бумаги из Украины в Ирак.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УИКП.

Поставщиком бумаги является Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат (г. Жидачев, Львовская обл.). Объем поставки составляет 500 тонн в месяц, но в дальнейшем его планируется увеличивать.

Украинская бумага будет использована Ираком для изготовления печатной продукции.

«Мы видим большой потенциал в работе с украинскими поставщиками. Украинская

продукция ценится в Ираке. Уже есть несколько запросов по дополнительным

поставкам в Ирак из Украины строительных материалов, в том числе металла, а

также сельскохозяйственной продукции», – подчеркнул президент

УИКП Сами Ш.АЛИ.

В УИКП отмечают, что это первая поставка украинской бумаги в Ирак, а на

этапе подписания находится еще ряд контрактов как по бумаге, так и по

другим материалам. УИКП продолжает рассматривать предложения от украинских компаний относительно поставок в Ирак различной продукции украинского производства. Справка УНИАН. Украинско-иракская коммерческая палата (УИКП) – ведущий представитель торгово-экономического сотрудничества между Ираком и Украиной, который организовывает поставки из Украины в Ирак промышленных и продовольственных товаров: металла, стройматериалов, леса, зерна, сухого молока и другой продукции.

УИКП была создана по результатам визита Украинской строительной

ассоциации (УБА) в Ирак для налаживания экономического сотрудничества между

странами.

Офисы УИКП находятся в Украине (Киев, головной офис) и Ираке (г.Эрбиль,

Курдистан).