Правительство разорвало соглашение с РФ о поставках вооружения и военной техники

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с правительством Российской Федерации о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято без обсуждения сегодня во время заседания правительства.

Документ был подписан в Киеве в 1995 году.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года Кабмин отменил соглашение с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

В августе 2017 года Кабинет министров прекратил действие межправительственного соглашения с Россией относительно установления взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны.

Напомним, еще в мае 2015 года Верховная Рада денонсировала соглашение между правительствами Украины и РФ об организации военных межгосударственных перевозок и расчеты за них.