Рост цен производителей промпродукции в Украине замедлился до 19%

Рост цен производителей промышленной продукции в Украине в октябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2016 года, замедлился до 18,8% с 22,4% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, по сравнению с предыдущим месяцем, сентябрем, цены производителей промпродукции в октябре выросли на 2,3%.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, цены производителей промпродукции выросли на 12,6%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, рост цен производителей промышленной продукции в Украине в сентябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с сентябрем 2016 года, замедлился до 22,4% с 23,6% месяцем ранее.