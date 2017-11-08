"Укроборонпром" уволил директора Львовского авиационно-ремонтного завода

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия страны, уволил директора госпредприятия "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" (ЛГАРЗ) Александра Кравчука.

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Как сообщила пресс-служба концерна, соответствующее решение огласил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Владимир Кострицкий во время совещания с руководящим составом львовских предприятий-участников госконцерна.

«Уже отстраненный руководитель «ЛГАРЗ» отказывался организовать полноценный комплекс системы безопасности, осуществлять прозрачные закупки на торговой электронной площадке, соблюдать требования внутренней кооперации, которая расширяет спектр заказов предприятий-участников госконцерна, уменьшает себестоимость продукции и услуг, повышает эффективность деятельности и тому подобное. В связи с умышленным, демонстративным невыполнением руководителем предприятия приказов и распоряжений концерна контракт с директором ГП "ЛГАРЗ" расторгнут», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что установлены многочисленные факты нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности завода.

«При осуществлении «Укроборонпромом» своих управленческих функций относительно Львовского государственного авиационно-ремонтного завода установлены многочисленные факты нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и систематическое игнорирование его директором принципов политики прозрачной закупки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы изучают материалы о растрате должностными лицами "ЛГАРЗ" средств.

«За выявленные нарушения руководитель предприятия был привлечен к дисциплинарной ответственности, а выявленные в 2016-2017 годах материалы о растрате должностными лицами "ЛГАРЗ" средств при закупке товарно-материальных ценностей во взаимосвязанных коммерческих структурах направлены в правоохранительные органы и сейчас исследуют в рамках уголовных производств», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Львовский государственный авиационно-ремонтный завод — предприятие военно-промышленного комплекса Украины, которое было создано в 1939 году на базе бывших ангаров одной из ремонтных баз военно-воздушных сил. В 1953 году авиабаза получила статус авиационно-ремонтного завода и стала специализироваться на ремонте самолетов МиГ, а в 1992 году завод получил нынешнее название и статус государственного предприятия. В декабре 2010 года завод вошёл в состав государственного концерна «Укроборонпром».

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.