Украина с января запрещает импорт и производство мазута с содержанием серы более 1%

Импорт и производство мазута, который используется в качестве топлива для работы котельных различных предприятий и организаций и содержит более 1% серы, будут запрещены с 1 января 2018 года. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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«Минэнергоугля сообщает, что с 01.01.2018 г. для всех без исключения предприятий, учреждений и организаций вступит в силу норма абзаца третьего пункта 15 Технического регламента о запрете на территории Украины производства и введения в оборот котельных топлив (мазутов) с содержанием серы более 1%», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, такой запрет отвечает требованием европейского законодательства и Договора об основании Энергетического сообщества, членом которого является Украина.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2016 года Кабмин продлил до 31 декабря 2017 года действие Техрегламента (стандарта качества), который позволяет производить и потреблять мазут с содержанием серы свыше 1% для его использования на ТЭС, ТЭЦ, котельных и стационарных тепловых и энергетических установках.

В начале января этого года правительство ограничило импорт такого мазута, разрешив его поставки только для нужд энергетики. Такое разрешение было предоставлено до 1 января 2018 года.

В июне министр энергетики Игорь Насалик заявлял, что с начала 2018 года энергокомпании должны будут импортировать этот вид топлива с содержанием серы не более 1%.

Ограничения по содержанию серы в мазуте вызваны экологическими рисками: чем ниже ее содержание в топливе, тем более экологически безопасным является сжигание этого вида топлива.