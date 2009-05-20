Положительное сальдо внешней торговли в Украине уменьшилось

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-марта 2009 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 17,5% – до 1 млрд. 022,4 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, за первый квартал т.г. экспорт услуг составил 2 млрд. 074,5 млн. долл., импорт – 1 млрд. 052,1 млн. долл. По сравнению с январем-мартом 2008 года экспорт уменьшился на 20,3%, импорт – на 23%.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 196 стран мира.

Также сообщается, что наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составляли транспортные (66,6%), деловые, профессиональные и технические (13,4%) услуги.