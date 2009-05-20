Металлурги Донецкой области сократили производство

Металлургическая отрасль Донецкой области за январь-апрель текущего года сократила объем производства на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Согласно сообщению, за январь-апрель т.г. в регионе было выплавлено 3,2 млн. тонн чугуна и 3,8 млн. тонн стали, что меньше января-апреля прошлого года, соответственно, на 42,7% и 45%. Почти три четверти общего объема стали получено с машин непрерывного литья заготовок, по сравнению с январем-апрелем 2008 года непрерывная разливка стали сократилась на 28,4%.

Производство готового проката уменьшилось, по сравнению с январем-апрелем 2008 года, на 46,7% и составило с начала года 1,9 млн. тонн. Выпуск металлических труб увеличился за январь-апрель т.г., по сравнению аналогичным периодом 2008 года, в 1,9 раза и составил почти 230 тыс. тонн.

Статистики также отметили, что в металлургическом комплексе региона апрельский объем производства сократился, по сравнению с мартом, на 9,4%. Выплавка чугуна уменьшилась за апрель против предыдущего месяца на 2,7%, стали – на 8,1%, выпуск готового проката черных металлов снизился на 19%.