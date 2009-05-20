Промпроизводство в Польше снизилось

Промышленное производство в Польше в апреле, по сравнению с апрелем 2008 года, снизилось на 12,4%, сообщил Государственный комитет статистики (GUS) в среду.

Как сообщает РАР, аналитики надеялись на спад промпроизводства около 10%.

Министерство экономики Польши прогнозирует спад промпроизводства во втором квартале текущего года до около 7% по сравнению с 10%.

Эксперты объясняют ухудшение показателей промпроизводства за прошлый месяц выходными днями в связи с Пасхальными праздниками.

В то же время, по данным GUS, в апреле цены производителей промышленном продукции выросли на 5,1% (год к году) и на 0,6% (месяц к месяцу).

Аналитики, опрошенные РАР, прогнозировали рост цен на 5,7% (год к году) и без изменений (месяц к месяцу).

Как сообщал УНИАН, в Польше в марте темпы спада промпроизводства уменьшились в 7 раз до 2% с более 14% в феврале (год к году), а по сравнению с февралем выросли на 15,5%.

Справка УНИАН. Некоторые эксперты прогнозируют возможный рост польского ВВП в текущем году до 2%, в то время как МВФ прогнозирует спад на 0,7%, а Европейская комиссия на 1,4%.