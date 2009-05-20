Ожидания падения ВВП Украины в 2009 году ухудшились

Участники консенсус-прогноза ухудшили свои ожидания по экономическому спаду в Украине в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции представители компаний, которые приняли участие в консенсус-прогнозе, сообщили, что если по итогам марта падение реального ВВП прогнозировалось на уровне 9%, а по итогам апрельского прогноза – 10,2%, то в мае прогнозный показатель составил 11,3%.

Согласно майскому консенсус-прогнозу, по большинству показателей зафиксировано ухудшение прогнозных значений. В частности, с 11,9% до 13,4% снизился прогноз падения реального потребления, с 20% до 21% – ожидание падения реальных инвестиций.

Участники консенсус-прогноза прогнозируют снижение промышленного производства по итогам года на 17,5% (в апреле – на 16,8%). Кроме того, с 4,4% до 4,6% ВВП увеличился ожидаемый дефицит бюджета. Незначительно улучшились ожидания урожая, а также уровня безработицы. При этом более чем на 50 копеек улучшен прогноз среднегодового обменного курса – теперь аналитики ожидают, что он составит 8,40 грн./доллар.

Участники консенсус-прогноза отмечают, что остаются негативными ожидания относительно дальнейшего развития строительной отрасли Украины. Несколько улучшились ожидания развития сельского хозяйства. При этом эксперты прогнозируют спад по итогам года на уровне 5,2%. Снижение реальных доходов населения по итогам текущего года прогнозируется на уровне 15%, инфляция – 17,7%.

Справка УНИАН. Консенсус-прогноз проводится на ежемесячной основе, начиная с марта 2009 года. В подготовке майского консенсус-прогноза приняли участие 16 организаций, среди которых банки, инвестиционные компании, а также разного рода экспертные организации.