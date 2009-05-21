Всех монополистов определят

Кабинет министров Украины одобрил разработанные Антимонопольным комитетом изменения к законодательству относительно разграничения полномочий государственных органов в сферах естественных монополий и в отрасли связи.

Как сообщила УНИАН пресс-служба АМК, данные инициативы, представленные на вчерашнем заседании правительства исполняющим обязанности председатели АМК Александром МЕЛЬНИЧЕНКО, Кабмин одобрил единогласно.

Изменения будут внесены в законы «Об Антимонопольном комитете Украины», «О защите экономической конкуренции», «О телекоммуникациях», «О естественных монополиях» и в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В частности, органам - регуляторам естественных монополий предлагается предоставить полномочия определять конкретных субъектов естественных монополий, деятельность которых регулируется в соответствии с Законом «О естественных монополиях». В этой связи предусматривается разработка АМК и Министерством экономики соответствующего порядка. До создания комиссий регулирования естественных монополий предлагается возложить в полном объеме их полномочия на органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, которые осуществляют регулирование.

Также изменения предусматривают предоставление Национальной комиссии регулирования связи полномочий осуществлять исследование рынков в сфере телекоммуникационных услуг.