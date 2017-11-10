"Горлица" поднялась в небо: опубликовано видео испытания украинского боевого беспилотника
16:54, 10 ноября 2017Промышленность
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БПЛА способен непрерывно держаться в полете 7 часов, работать на высоте 5 тысяч метров, дальность его полета - более тысячи километров.
"Укроборонпром" опубликовал видео испытаний нового тактического беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Горлица".
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По техническим характеристикам "Горлица" способна выполнять различные функции, в частности, вести разведку, обеспечивать координацию огня, а также огневое поражение противника, используя ракеты "воздух-земля".
Как сообщал УНИАН, 8 ноября в Украине состоялись летные испытания беспилотного летательного аппарата ударного типа "Горлица" производства ГП "Антонов", который оснащен мощным ракетным вооружением с дальностью полета в один километр.
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